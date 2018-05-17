Más noticiasOcurrió el pasado 5 de mayo en San Petersburgo

Muere un hombre en Rusia al explotarle su cigarrillo electrónico, de la marca Smok-E Mountain

Un representante de la compañía afirma que posiblemente fue un atomizador -la parte que la persona inserta en su boca- o una batería. También asegura que han tenido problemas porque otras empresas clonan sus baterías.

FACUA.org
Internacional-17/05/2018
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Un hombre ha muerto en San Petersburgo (Rusia) al explotarle su cigarrillo electrónico, fabricado por la marca Smok-E Mountain, con sede en Filipinas. Un portavoz de la empresa ha afirmado que posiblemente fue un atomizador – la parte que la persona inserta en su boca – o una b

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