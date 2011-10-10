Multa de 300.001 euros a Avista TV por emitir programas de videncia en horario infantil
El Consejo Audiovisual de Andalucía apela a la Fiscalía, a la Junta y al Ministerio de Industria para tomar las medidas frente a la "proliferación" de estos espacios.
FACUA.org
Andalucía-10/10/2011
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El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha impuesto una sanción de 300.001 euros por la «difusión de programas de videncia en horario prohibido a través del canal autonómico adjudicado a Avista Televisión Andalucía», que inició