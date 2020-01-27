Más noticias

Multa de 45.000 euros a Delta Airlines por expulsar a tres pasajeros musulmanes de sus vuelos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos considera que la actuación de la aerolínea fue "discriminatoria".

FACUA.org
Internacional-27/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha sancionado con 50.000 euros a Delta Airlines por dos incidentes relacionados con la expulsión de tres pasajeros musulmanes de sus vuelos, al considerar que la actuación de la compañía fue «discriminatoria«.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos