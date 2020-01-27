Multa de 45.000 euros a Delta Airlines por expulsar a tres pasajeros musulmanes de sus vuelos
El Departamento de Transporte de Estados Unidos considera que la actuación de la aerolínea fue "discriminatoria".
FACUA.org
Internacional-27/01/2020
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Imagen: flickr.com/14652587@N05 (CC BY 2.0).
El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha sancionado con 50.000 euros a Delta Airlines por dos incidentes relacionados con la expulsión de tres pasajeros musulmanes de sus vuelos, al considerar que la actuación de la compañía fue «discriminatoria«.