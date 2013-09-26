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Multa de 4,8 millones a cuatro fabricantes de ascensores por desacreditar a sus competidores

Zardoya Otis, Schindler, Eninter e Imen enviaron, según la CNC, misivas con manifestaciones "aptas" para "desacreditar, menospreciar o denigrar" a otras empresas del sector.

FACUA.org
España-26/09/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa total de 4,8 millones de euros a cuatro empresas fabricantes de ascensores por una práctica de competencia desleal consistente en obstaculizar la actividad de empresas competidoras en el mercado de mantenimiento de elev

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