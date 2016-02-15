Multa de 48 millones a la farmacéutica GSK por pagar para impedir la entrada libre de genéricos
La compañía británica ha sido acusada de alcanzar acuerdos para evitar la entrada en el mercado del antidepresivo paroxetina entre los años 2001 y 2004.
Europa Press
Europa-15/02/2016
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La Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA) ha impuesto una multa de 48,4 millones de euros (37,6 millones de libras esterlinas) a la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) por haber realizado pagos para impedir la entrada libre en el mercado de medicamentos gen&eac