Multa de 750.000 euros a Caixabank por el "mal funcionamiento" de su servicio de atención al cliente
La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona a la entidad por deficiencias en su trato con los usuarios durante dos años, entre el 1 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2014.
FACUA.org
España-12/07/2017
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La sanción a Caixabank ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. | Imagen: flickr/ricote (CC BY 2.0).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una sanción de 750.000 euros a Caixabank por deficiencias en su servicio de atención al cliente detectadas durante dos años, de 2012 a 2014, según ha hecho público el Boletín Oficial de