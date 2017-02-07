Multa de 900.000 euros a la eléctrica EDP Energía por penalizar las bajas de sus contratos de suministro
La empresa cobró miles de euros a clientes no domésticos que rescindían anticipadamente sus vínculos incluso cumpliendo con los 15 días de preaviso. La CNMC obliga a la firma a modificar esas condiciones.
FACUA.org
España-07/02/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 900.000 euros a EDP Energía como responsable de la comisión de una infracción grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Se