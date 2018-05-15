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Nace FACUA Extremadura, que tendrá su sede en Badajoz

José Manuel Núñez, que hasta ahora ocupaba el cargo de delegado territorial de FACUA en la comunidad, es elegido presidente de esta nueva asociación.

FACUA.org
Extremadura-15/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción continúa creciendo y ya cuenta con otra nueva asociación integrada en el proyecto, FACUA Extremadura. La recién creada organización abrirá en próximas fechas su sede central en Badajoz.

La asamblea constituyente

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