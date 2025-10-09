Naturgy, obligada a devolver 1.342 euros a un socio de FACUA Córdoba tras imputarle un fraude eléctrico injustificado
La comercializadora comunicó la supuesta anomalía catorce meses después.
FACUA.org
Córdoba-09/10/2025
La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha estimado íntegramente la reclamación presentada por FACUA Córdoba en defensa de un socio al que la comercializadora Naturgy le imputó de manera injustificada un supuesto fraude eléctrico. La resolución obliga a la compañía a