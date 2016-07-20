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Nueva York acusa al expresidente de Volkswagen de ocultar durante años el software ilegal

El Estado presenta una demanda civil contra la compañía por el fraude de las emisiones contaminantes.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-20/07/2016
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El Estado de Nueva York ha acusado a miembros de la alta dirección de Volkswagen, incluido su anterior consejero delegado, Martin Winterkorn, de encubrir pruebas durante años de que habían estado incorporando software que alteraba las emisiones de algunos vehícu

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