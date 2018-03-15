OCU condenada tras demandar al periodista que destapó que el jefe de una filial aparece en #PanamaPapers
El belga Ahmed Nejai está al frente de una firma en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Dirige una sociedad hongkonesa que suministra a OCU los equipos electrónicos que utiliza como reclamo.
FACUA.org
España-15/03/2018
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su empresa OCU Ediciones SA han resultado condenadas a pagar las costas procesales tras ver desestimada la demanda que interpusieron en noviembre de 2016 contra el periodista