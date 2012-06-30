Fundación FACUA

OCU y FACUA son las organizaciones de consumidores más conocidas en Lugo

Es una de las conclusiones del último estudio realizado por la Fundación FACUA sobre el grado de conocimiento de los ciudadanos acerca de las asociaciones en la provincia.

FACUA.org
Galicia-30/06/2012
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA-Consumidores en Acción son las asociaciones de consumidores más conocidas en Lugo. Es una de las conclusiones del estudio realizado por

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