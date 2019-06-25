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Ojo al alquilar un coche: Goldcar devuelve 50 euros de una penalización indebida por no llenar el tanque

Tras la reclamación de FACUA, la empresa rectifica. La usuaria había comunicado que un fallo en el vehículo le impidió llenar totalmente el depósito.

FACUA.org
Canarias-25/06/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía de alquiler de coches Goldcar ha devuelto a una usuaria de Las Palmas de Gran Canaria los 50 euros cobrados indebidamente en concepto de penalización por no entregar el tanque lleno.

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