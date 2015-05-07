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Ordenan la retirada del supuesto vigorizante sexual Huang He cápsulas por riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detectado en sus composiciones la presencia de aminotadalafilo, sustancia que presenta interacciones con otros medicamentos y está contraindicada en dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.

FACUA.org
España-07/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización del producto Huang He cápsulas, publicitado como vigorizante sexual, por suponer un riesgo para la salud pública al incluir en su composición aminota

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