Organizaciones sociales andaluzas presentan en el Parlamento andaluz una declaración contra los recortes
La encargada de pronunciar el manifiesto ha sido la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido, quien ha recabado numerosas muestras de apoyo ante la amenaza de ilegalización que pesa sobre la asociación a nivel estatal.
FACUA.org
Andalucía-06/09/2012
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