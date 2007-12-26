"Pese a tener un seguro a todo riesgo, Seguros Vitalicio no quería hacer frente a la reparación, hasta que intervino FACUA"
Tras la reclamación de FACUA, la aseguradora abonó al usuario más de 3.000 euros, que incluyen tanto el coste de la reparación de su coche como una compensación por el retraso.
Pia Jakobsen Correal
Sevilla-26/12/2007
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Manuel Suárez Santos, socio de FACUA Sevilla, tenía contratada con la entidad Seguros Vitalicio una póliza de seguro a todo riesgo para su vehículo. Sin embargo, cuando necesitó de los servicios de su compañía para cubrir un siniestro, no qu