Peugeot ha llamado a revisión en España a 19.800 unidades del 307 por defectos de fabricación
La Unión Federal de Consumidores de Francia ha informado a FACUA que uno de los defectos, relacionado con una electroválvula del sistema anticontaminación, puede provocar un cortocircuito en caso de rotura.
FACUA.org
España-07/10/2004
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