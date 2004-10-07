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Peugeot ha llamado a revisión en España a 19.800 unidades del 307 por defectos de fabricación

La Unión Federal de Consumidores de Francia ha informado a FACUA que uno de los defectos, relacionado con una electroválvula del sistema anticontaminación, puede provocar un cortocircuito en caso de rotura.

FACUA.org
España-07/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que el fabricante automovilístico Peugeot ha llamado a revisión a nivel internacional a 208.800 unidades del 307, 19.816 vendidas en España, por defectos de fabricación en el sistema anticontaminaci&

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