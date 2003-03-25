Peugeot llama a revisión a 1.067 propietarios del 307 por un defecto en el alternador
Se trata de la tercera llamada a revisión en los Peugeot 307 de la que la firma ha informado a FACUA.
FACUA.org
España-25/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que el fabricante de automóviles Peugeot ha llamado a revisión a 1.067 propietarios del 307 en España por «un disfuncionamiento que podría afectar a la conformidad del h