PortAventura amenaza con impedir la entrada a quienes critiquen al parque en las redes sociales
FACUA denuncia a la empresa ante las autoridades de consumo. Sus "normas de funcionamiento" también recogen que podría retirar el pase de temporada a los usuarios que hagan afirmaciones "contrarias a la moral".
FACUA.org
España-21/08/2015
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Las nuevas condiciones contractuales de PortAventura vulneran la legislación estatal y autonómica de protección de los consumidores, al intentar impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión e información.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a PortAventura ante las autoridades de consumo por amenazar a los usuarios con impedirles la entrada al parque de atracciones si lo critican en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.
FACUA ha remitido este viernes