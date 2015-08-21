Nuestras accionesLo advierte en sus condiciones contractuales

PortAventura amenaza con impedir la entrada a quienes critiquen al parque en las redes sociales

FACUA denuncia a la empresa ante las autoridades de consumo. Sus "normas de funcionamiento" también recogen que podría retirar el pase de temporada a los usuarios que hagan afirmaciones "contrarias a la moral".

FACUA.org
España-21/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a PortAventura ante las autoridades de consumo por amenazar a los usuarios con impedirles la entrada al parque de atracciones si lo critican en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.

FACUA ha remitido este viernes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos