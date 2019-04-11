Pulifil: Usuarios denuncian que la "empresa líder" en numismática se ha quedado con su dinero
Ha cerrado sus webs y perfiles en redes. Su propietario es Rubén Pulido, nº 2 de Vox al Congreso por Sevilla. Tras su primer año de actividad, no volvió a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.
FACUA.org
España-11/04/2019
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Rubén Pulido, propietario de Pulifil SLU. | Imagen: ABC.
En los últimos meses, usuarios que afirman haber comprado monedas por internet a la que se presentaba como «la empresa líder a nivel nacional en el sector de la numismática» han contactado con FACUA-Consumidores en Acción para advertir de que nu