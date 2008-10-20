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Ratificada la multa a Music Frog por los retrasos en la devolución del dinero de un concierto de los Rolling que fue cancelado

Iba a celebrarse en la localidad almeriense de El Ejido en agosto de 2006. Tras desestimarse su recurso, la empresa debe pagar una multa de 60.150 euros.

FACUA.org
Andalucía-20/10/2008
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La multa impuesta a la organizadora de un concierto de The Rolling Stones que fue cancelado en El Ejido (Almería) en agosto de 2006 ha sido ratificada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

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