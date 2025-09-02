Recibe una multa de tráfico por circular por Madrid un día que estaba en Sevilla: FACUA logra que el Ayuntamiento le anule la infracción
La usuaria fue sancionada por atravesar una zona de bajas emisiones con un coche que no lo tiene permitido. En el recurso, la asociación aportó fotos realizadas en Sevilla el día de la supuesta infracción.
FACUA.org
Sevilla-02/09/2025
FACUA Sevilla ha conseguido que la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid anule una multa de tráfico de 200 euros que había recibido una socia por circular indebidamente con su coche por una zona de bajas emisiones un día en el que tanto ella como