Reino Unido multa con 9,1 millones de euros a Barclays por asesoramiento inadecuado en la venta de dos fondos de inversión
La entidad vendió dos productos a 12.331 personas, en su mayoría jubilados.
FACUA.org
Europa-19/01/2011
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La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 7,7 millones de libras (9,1 millones de euros) a la entidad británica Barclays por ofrecer asesoramiento inadecuada en la venta de dos fondos de inversión, y por lo q