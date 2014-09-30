Renault llama a revisión a 466.000 coches de sus modelos Clio y Kangoo por posibles defectos en los frenos
Esta incidencia también lleva a revisar a más de 6.500 unidades en Alemania del Mercedes-Benz Citan, que comparte piezas con el Renault Kangoo y se fabrica en la misma factoría francesa.
Europa Press
Europa-30/09/2014
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La compañía francesa Renault pone en marcha una campaña de revisión que afecta a 466.000 unidades de sus modelos Clio y Kangoo y también a vehículos Mercedes-Benz Citan, a causa de un defecto de instalación en el sistema de frenado.
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