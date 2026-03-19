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Repsol y su filial Petronor siguen teniendo el precio medio del gasóleo más caro de las diez principales cadenas de gasolineras

Repsol ha anunciado descuentos adicionales de entre 5 y 20 céntimos para sus clientes tras haber subido el gasóleo 40 céntimos en poco más de semanas.

FACUA.org
España-19/03/2026

Repsol y su filial Petronor siguen teniendo el precio medio el gasóleo más caro de las diez principales cadenas de gasolineras, seguidas muy de cerca por BP y Moeve. Así lo revela de manifiesto el análisis de gasolineras.FACUA.org, la

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