Repsol y su filial Petronor siguen teniendo el precio medio del gasóleo más caro de las diez principales cadenas de gasolineras
Repsol ha anunciado descuentos adicionales de entre 5 y 20 céntimos para sus clientes tras haber subido el gasóleo 40 céntimos en poco más de semanas.
FACUA.org
España-19/03/2026
Imagen: Marta Fernández | Europa Press.
Repsol y su filial Petronor siguen teniendo el precio medio el gasóleo más caro de las diez principales cadenas de gasolineras, seguidas muy de cerca por BP y Moeve. Así lo revela de manifiesto el análisis de gasolineras.FACUA.org, la