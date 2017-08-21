Retirada en Cataluña una partida de huevos con fipronil procedente de los Países Bajos
Los 50 kilos de producto en polvo contaminado inmovilizados eran de una empresa de Barcelona. Todavía no habían sido utilizados ni entrado en la cadena alimentaria.
Europa Press
Cataluña-21/08/2017
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha ordenado la retirada en Cataluña de una partida de 50 kilos de huevos en polvo contaminados con fipronil procedentes de los Países Bajos que todavía no habían sido comercializa