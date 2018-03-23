Retirada la silla de coche infantil Dualfix de la marca Britax Römer por problemas de seguridad
FACUA alerta de que el modelo afectado se vendió entre el 3 de noviembre de 2017 y el 22 de marzo de 2018.
FACUA.org
España-23/03/2018
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