Retiran cerca de 700.000 vehículos Toyota y Lexus por un error en la bomba de gasolina
El fallo puede provocar que se apague el motor y deje de funcionar, con el consecuente riesgo de accidente en caso de que el automóvil se encuentre circulando a gran velocidad.
FACUA.org
España-17/01/2020
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Toyota ha anunciado que retira del mercado cerca de 700.000 vehículos Toyota y Lexus por error en la bomba de gasolina que puede provocar que se apague el motor y deje de funcionar.
En concreto, los modelos afectados son el LS 500, LC500, RC350, RC300, GS350, IS300, ES350, LX,570, G