Ryanair compensa con 800 euros a dos socios de FACUA tras un retraso de más de siete horas en su vuelo
La asociación reclamó la compensación que se específica en el Reglamento Europeo subrayando que no se había tenido en cuenta el perjuicio causado. La aerolínea sólo le dio un bono de 5 euros para la cafetería.
FACUA.org
España-02/02/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que Ryanair compense con 800 euros a una pareja que sufrió un retraso de más siete horas en un vuelo a las Islas Canarias, el cual provocó que perdiesen casi un día entero de sus vacaciones.
Claudia G.R., socia de FACU