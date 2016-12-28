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Ryanair es la compañía aérea peor valorada por los pasajeros encuestados por FACUA

Casi 9 de cada 10 consideran que no hay suficientes controles sobre los abusos de las aerolíneas por parte de las autoridades. Sólo el 8,6% cree que la atención a los usuarios ha mejorado en los últimos años.

FACUA.org
España-28/12/2016
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Ryanair es la compañía aérea peor valorada por los consumidores, de acuerdo a una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción entre septiembre y noviembre de 2016. Un 45,4% de los usuarios que han participado en el sondeo así lo consideran. El segundo lu

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