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¿Sabes qué debe indicar la factura del suministro de agua? FACUA Sevilla resuelve tus dudas

Conocer qué elementos deben venir especificados en el recibo del agua o cómo deben facturar su consumo es fundamental para no caer en posibles abusos por parte de las compañías suministradoras.

FACUA.org
Sevilla-25/07/2019
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Los usuarios la reciben en casa, abren el grifo y ahí está: el agua. Pero, en muchas ocasiones, cuando llega la factura el usuario desconoce qué elementos deben aparecer especificados o cómo debe realizarse la lectura de este suministro. Conocer todas estas cuestiones

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