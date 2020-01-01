Sanidad amplía la alerta a todos los lotes del turrón de almendras de Vicens con leche no declarada
La Aesan señala ahora que los productos afectados abarcan todos los lotes fabricados con anterioridad al 18 de diciembre de los envases de 500, 300 y 200 gramos.
FACUA.org
España-01/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que amplía la alerta a todos los lotes fabricados con anterioridad al 18 de diciembre del turrón blando de almendras de la marca Vicens con presencia de leche no declarada en el etiquetado