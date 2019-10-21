Sanidad ordena retirar un lote de Gelocatil 1g en sobres por un error en el etiquetado
La Aemps informa de que en la impresión de la dosis que aparecen en el sobre de algunas unidades aparece 650 mg cuando debería indicar la cantidad real, 1 gramo.
FACUA.org
España-21/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y devolución al laboratorio por los cauces habituales de un lote del paracetamol Gelocatil 1 gramo por un error en el etiquetado. En concreto, el problema está en la impresión de