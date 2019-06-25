Sanidad ordena retirar un lote del antiinflamatorio Deflazacort Sandoz por un error en el prospecto
En el folleto se indica incorrectamente que contiene 10 comprimidos de 30 miligramos. En realidad, se presenta con 20 comprimidos de 6 miligramos. La alerta emitida afecta al lote N012.
FACUA.org
España-25/06/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de un lote del medicamento antiinflamatorio y anticolinérgico Deflazacort Sandoz debido a un error registrado en el prospecto.
En el folleto informativo se indica incorrecta