Sanidad retira varios lotes de Aspirina efervescente 400 mg y granulado 500 mg por sellado insuficiente
El mal acondicionamiento de los medicamentos podría haber agujereado los envases que los contienen.
FACUA.org
España-06/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada de varios lotes de aspirinas efervescentes de 400 mg, en su presentación de 10 y 20 comprimidos, aspirinas granulado 500 mg, en su presentación de 10 y 20 sobres y de Actrón compuesto comprimidos efervesce