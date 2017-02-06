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Sanidad retira varios lotes de Aspirina efervescente 400 mg y granulado 500 mg por sellado insuficiente

El mal acondicionamiento de los medicamentos podría haber agujereado los envases que los contienen.

FACUA.org
España-06/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada de varios lotes de aspirinas efervescentes de 400 mg, en su presentación de 10 y 20 comprimidos, aspirinas granulado 500 mg, en su presentación de 10 y 20 sobres y de Actrón compuesto comprimidos efervesce

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