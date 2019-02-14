Sanidad, telecos y banca, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2018
El cierre de las clínicas iDental ha provocado que el sector sanitario lidere el ranking de reclamaciones por primera vez en la historia.
FACUA.org
España-14/02/2019
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Sanidad, telecomunicaciones y banca fueron los sectores más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2018. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha presentado este jueves en rueda de prensa su informe anual