Santander Central Hispano comunica a más de un centenar de socios de FACUA que paraliza cautelarmente los créditos del 'caso Opening'
La Federación recuerda que la sentencia de Sevilla afecta aproximadamente al 95% de los 90.000 alumnos de las academias en toda España.
FACUA.org
España-17/07/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que el Defensor del Cliente del banco Santander Central Hispano ha dado respuesta a las reclamaciones presentadas en representación de 115 de sus socios en Sevilla afectados por el caso Opening comunicando que la financi