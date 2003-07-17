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Santander Central Hispano comunica a más de un centenar de socios de FACUA que paraliza cautelarmente los créditos del 'caso Opening'

La Federación recuerda que la sentencia de Sevilla afecta aproximadamente al 95% de los 90.000 alumnos de las academias en toda España.

FACUA.org
España-17/07/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que el Defensor del Cliente del banco Santander Central Hispano ha dado respuesta a las reclamaciones presentadas en representación de 115 de sus socios en Sevilla afectados por el caso Opening comunicando que la financi

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