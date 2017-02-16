Nuestras accionesVendían como propio un móvil Xiaomi con leves modificaciones

Se inicia proceso penal contra los responsables de Zetta, el falso móvil extremeño denunciado por FACUA

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zafra. Consumo de Extremadura abrió expediente sancionador tras la denuncia de la asociación.

FACUA.org
España-16/02/2017
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zafra ha iniciado un proceso penal contra los responsables de Zetta Smartphone (Movishark Europa SLU), la empresa que vendía móviles con el falso reclamo de que eran 100% de producción extremeña, c

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