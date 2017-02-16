Se inicia proceso penal contra los responsables de Zetta, el falso móvil extremeño denunciado por FACUA
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zafra. Consumo de Extremadura abrió expediente sancionador tras la denuncia de la asociación.
FACUA.org
España-16/02/2017
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zafra ha iniciado un proceso penal contra los responsables de Zetta Smartphone (Movishark Europa SLU), la empresa que vendía móviles con el falso reclamo de que eran 100% de producción extremeña, c