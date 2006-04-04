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Se pone en marcha una plataforma contra el canon digital

Asociaciones de usuarios, profesionales, empresariales y sindicatos reclaman mayor transparencia, y reafirman su postura unitaria en contra de nuevas imposiciones.

FACUA.org
España-04/04/2006
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Mientras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que da vía libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de asociaciones profesiona

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