Solicitada una multa de 360 euros mensuales para las financieras del 'caso Opening' por cada alumno al que sigan cobrando los créditos
Las federaciones de consumidores andaluzas piden a la jueza que dicte la ejecución provisional parcial de la sentencia que paraliza cerca de 90.000 créditos en toda España.
FACUA.org
España-13/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que las federaciones de consumidores andaluzas demandantes en el caso Opening han solicitado hoy a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla que dicte la ejecució