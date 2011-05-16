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Sólo tres de las suministradoras de agua de las capitales andaluzas usan teléfonos gratuitos para la atención al cliente

FACUA Andalucía pide a los candidatos a las Elecciones Municipales que se comprometan a dotar de teléfonos gratuitos a las empresas de servicios básicos.

FACUA.org
Andalucía-16/05/2011
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Sólo tres de las suministradoras de agua de las capitales andaluzas, las de Cádiz, Córdoba y Málaga, utilizan teléfonos gratuitos para la atención al cliente, mientras que el resto usa líneas 902 o, en el caso de Sevilla, el 010.

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