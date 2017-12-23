Superadas las 20.000 descargas de Timocracia, el libro de Rubén Sánchez editado por FACUA y su Fundación
Está disponible gratis en Timocracia.com. Es una guía de supervivencia contra los abusos que relata 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
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España-23/12/2017
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Tras el lanzamiento de Timocracia el pasado 18 de diciembre, el libro del periodista Rubén Sánchez ha superado ya las 20.000 descargas.
Editada por FACUA-Consumidores en Acción y su Fundación,