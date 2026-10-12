TAE del 6.680%: FACUA Córdoba logra que una financiera anule un préstamo de 200 euros por el que había que pagar 451 en intereses
Kviku atiende a la reclamación de la asociación y se compromete a eliminar los intereses y devolver al afectado 163 euros por el dinero que había pagado por encima del capital prestado.
FACUA.org
Córdoba-12/10/2026
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FACUA Córdoba ha conseguido que la financiera Kviku Spain, S.L. anule el préstamo de 200 euros que solicitó un socio al que le aplicaron un TAE del 6.680,56 % y por el que tenía que pagar 451 euros de intereses.
Álvaro. S. A