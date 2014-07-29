Más noticiasDefienden la imparcialidad y objetividad de las inspecciones técnicas

Talleres, comerciantes de recambios de vehículos y centros de ITV apoyan la independencia de las ITV

Han presentado ante la Comisión Europea alegaciones al proyecto de Real Decreto preparado por el Gobierno que elimina las incompatibilidades para la prestación del servicio.

FACUA.org
España-29/07/2014
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Las asociaciones mayoritarias de estaciones de ITV, talleresde reparación y comerciantes de recambios, equipos y accesorios para automoción han presentado ante la Comisión Europea alegaciones al proyecto de Real Decreto preparadopor el Gobierno español que elimina las

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