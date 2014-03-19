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Toyota pagará 1.200 millones en EEUU por las campañas de revisión del pedal del acelerador

La compañía de automóviles ya ha retirado millones de vehículos por distintos problemas de fabricación.

FACUA.org
América-19/03/2014
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El fabricante japonés de automóviles Toyota ha alcanzado un acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) por el que tendrá que pagar 1.200 millones de dólares, en relación con la campaña de revisión iniciada en

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