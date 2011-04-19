Toyota revisará 21.000 unidades del modelo RAV4 en Estados Unidos
La pintura del depósito puede desprenderse, por lo que la empresa procederá a la sustitución de todo el tanque de carburante.
FACUA.org
América-19/04/2011
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El grupo Toyota revisará 21.000 unidades del modelo RAV4 en el mercado estadounidense, correspondientes al modelo de 2009, por un posible desprendimiento de la pintura del depósito de carburante.
En una notificación remitida a sus concesionarios, Toyota indica que