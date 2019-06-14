Transavia Airlines elimina su 902 de atención al cliente y debe pagar una multa tras la denuncia de FACUA
La Dirección General de Consumo del Govern balear sancionó a la compañía aérea como consecuencia de una reclamación de la asociación por una infracción de la ley de protección de los consumidores.
FACUA.org
España-14/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Transavia.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía aérea Transavia Airlines ha sustituido su línea 902 de atención al cliente por un número con prefijo geográfico y tendrá que abonar una multa impuesta por la autoridad de c