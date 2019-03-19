Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2018
No aceptan dinero de empresas privadas ni partidos políticos. Las cuotas ordinarias de los socios supusieron 2,1 millones, más del doble de los 996.000 euros de subvenciones y convenios con entidades públicas.
FACUA.org
España-19/03/2019
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Los ingresos de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales durante 2018 procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron más del doble de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas. Los socios aportaron 2,1 millones de euros,