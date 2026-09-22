Tras el cierre del caso Roundup, ODECU llama a Bayer a evaluar en Chile soluciones similares a las impulsadas en Estados Unidos
La organización sostiene que los consumidores chilenos no debieran recibir un estándar de respuesta inferior y llama a evaluar mecanismos voluntarios de información, atención y eventual compensación adaptados a la realidad nacional.
FACUA.org
Chile-22/09/2026
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Tras concluir la acción colectiva iniciada en Chile en 2021 en relación con el herbicida Roundup, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, llamó a Bayer a evaluar voluntariamente la implementación en nuestro país de mecanismos de información, atenció