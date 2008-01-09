Tras el expediente de Bruselas, Apple igualará los precios de la música ofertada en iTunes en todos los países de la UE
La CE decide cerrar el expediente sancionador.
FACUA.org
España-09/01/2008
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La Comisión Europea decidió hoy cerrar el expediente sancionador contra Apple tras el compromiso del gigante informático de cobrar los mismos precios en toda la UE por las descargas de canciones de su tienda virtual iTunes. Ello pondrá fin al tratamiento discriminatori